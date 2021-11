Jarmo Kekäläinen sivalsi kriitikoita – Patrik Laineen tilanteesta uutta tietoa

Blue Jacketsilla on tältä NHL-kaudelta tilillään kaksitoista voittoa ja seitsemän tappiota. Seura on itäisessä konferenssissa pudotuspelisijoilla seitsemäntenä.

– Olen innoissani tavasta, jolla kilpailemme. Olen innoissani tavasta, jolla harjoittelemme, siitä millainen harjoitusleirimme oli, nuorekkaasta energiasta, joka meillä on ja miten nopeasti pelaamme. Nuo ovat asioita, joita katson enemmän kuin sijoitusta, Kekäläinen sanoi The Athleticin mukaan .

– Kyllä, tämä rekordi on hyvä ja positiivinen asia. Katson kuitenkin enemmän prosessia ja olen todella tyytyväinen tapaan, jolla pelaamme, miten valmistaudumme ja harjoittelemme, yhdessä joidenkin jätkien kehitykseen, joiden uskomme olevan osa tulevaisuuttamme.

Kekäläinenkin on kokenut, että Blue Jackets on alkanut saada NHL:ssä enemmän huomiota. Seuran tavoitteena ei ole vain yltää pudotuspeleihin, vaan rakentaa joukkue, jolla on mahdollisuus Stanley Cupiin.