Mitä Patrik Laineelle on tapahtunut? Columbus-valmentajalta koruton näkemys suomalaisen tilanteesta

Laine palasi NHL-jäille joulukuun lopussa, mutta pelaaminen on ollut tukkoisampaa. Palattuaan Laine on summannut 11 ottelusta tehopisteet 3+2=5, kun alkukauden saldona oli yhdeksästä pelistä pinnat 3+7=10.

The Athleticin toimittaja Aaron Portzline uteli Blue Jackets -luotsi Larsenilta, onko Laine pudonnut viime kautensa – joka sujui heikosti – tasolle.

– Kyllä, minusta hän on pudonnut, siitä ei ole kysymystäkään, Larsen sanoi Portzlinen Twitter-tilin mukaan .

Larsen kertoi käyneensä Laineen kanssa hyviä keskusteluita. Hän korosti, että he yrittävät tehdä töitä "oikealla tavalla" saadakseen kurssin oikenemaan.

– Emme tule menemään läpi samaa polkua kuin viime vuonna. Meillä on ollut syviä keskusteluja siitä, mihin se vei, enkä usko, että hän haluaa samaan jamaan uudestaan. On minun tehtäväni auttaa hänet tämän läpi.

– Jos tämä käy epämukavaksi ja jos tämä käy vaikeaksi, se on ok. Haluan kuitenkin auttaa häntä kasvamaan pelaajana, ja me tarvitsemme häntä, joten tulemme tekemään töitä ja hän tulee palaamaan sille tolalle, johon häntä tarvitsemme.