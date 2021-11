Johtoporras ulos! Montrealissa käy ovi – yksi lupaus petettiin?

Toinen apulais-GM Scott Mellanby irtisanoutui omatoimisesti jo lauantaina. The Athleticin arvostettu kiekkotoimittaja Michael Russo raportoi Twitterissä , että lähteiden mukaan Mellanbylle olisi luvattu GM:n tehtävä, mutta Canadiensin puheenjohtaja Geoff Molson tuli toisiin ajatuksiin, minkä jälkeen Mellanby päätti lähteä.

Canadiens nimitti kiekkotoimintojensa johtoon Jeff Gortonin, joka sai viime keväänä lähteä New York Rangersin GM:n pestistä.

Menestyksestä ei ole kuitenkaan ollut tällä kaudella tietoakaan. Montreal on hävinnyt tällä kaudella 17 ottelua 23 pelistään ja on NHL:n itäisessä konferenssissa 14:ntenä, takanaan vain New York Islanders ja Ottawa Senators.