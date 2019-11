Jari muutti Ivaloon eikä kadu: 10 astetta pakkasta ja yli 30 senttiä lunta! – Lapissa eletään jo täyttä talvea kun harmaassa etelässä tihuuttaa vettä

Etelässä sää pysyy läpi viikonlopun märkänä ja leutona. Forecan mukaan etelässä ja idässä on pilvistä. Päivälämpötila on etelärannikolla noin viiden lämpöasteen tietämillä. Maan keskiosassa lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin, ja Pohjanmaalla on pakkasta.