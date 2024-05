"Poikkeuksellinen" superlupaus kirjoittamassa historiaa 14-vuotiaana – kulisseissa sovittu jo miljoonasiirrosta Valioliigan jättiin

Philadelphia Union on tehnyt ammattilaissopimuksen seurahistorian nuorimmalle pelaajalle, kun 14-vuotias huippulupaus Cavan Sullivan allekirjoitti diilin kotikaupunkinsa ylpeyden kanssa. Myös hänen 20-vuotias isoveljensä Quinn edustaa Unionia.

– Cavan on kiistattomasti harvinainen ja poikkeuksellinen lahjakkuus. Vain 14-vuotiaana hänen luontainen taitonsa ja näkemyksensä ovat kaukana hänen ikävuosistaan, Unionin urheilujohtaja Ernst Tanner kehuu.

Tannerin mukaan Sullivanilla on erittäin kehittynyt ymmärrys pelistä ja häikäisevä kyky lukea ennakolta pelitapahtumia.

Sullivanin sopimuksen on kerrottu olevan kallein omalle kasvatille annettu sopimus koko MLS:n historiassa, mutta mitään julkisia taloustietoja sopimuksesta ei ole paljastettu.

Jos Sullivan on tarpeeksi hyvä jo ennen 18-vuotispäiväänsä, hän voi pelata 16-vuotiaasta lähtien jossakin muussa Manchester Cityn omistavan City Groupin seurassa, kuten Gironassa tai Palermossa.

– Tavoitteeni on nousta vakiopelaajaksi (Philadelphiassa) seuraavan kahden vuoden aikana. Sen jälkeen toivon nousevani avauskokoonpanon pelaajaksi. Se ajoittuu kai ikävuosiin 16–18. Sitten kun olen 18, toivon olevani Man Cityn edustusjoukkueen vaatimalla tasolla, Sullivan kaavaili The Guardianin mukaan.

Sullivan on pelannut Unionin akatemiassa vuodesta 2020 ja on edustanut Yhdysvaltoja nuorten maajoukkueissa. Vaikka hänen tulevaisuutensa uskotaan olevan Euroopan huippusarjoissa, hän korostaa tuoreen MLS-hypyn merkitystä The Inquirer -lehdelle.