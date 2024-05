Halpaa olutta ja saunamaiset olosuhteet – tätä Leijonat-fanit voivat odottaa Prahassa

Hieman yli kaksiviikkoinen rupeama käynnistyy tänään perjantaina, kun jääkiekon kevään MM-kisat lähtevät liikkeelle. Leijonat pelaa oman avausottelunsa tänään illalla, kun vastassa on turnauksen isäntämaa Tshekki. Ottelu alkaa paikallista aikaa kello 20.20 eli Suomen aikaan kello 21.20.

Leijonien alkulohkon ottelut mitellään Tshekin pääkaupungissa Prahassa, missä pelataan myös kaksi puolivälieräottelua ja kisojen mitalipelit. Prahassa pelipaikkana toimii vuonna 2004 valmistunut 02 Arena, jonka virallinen yleisökapasiteetti jääkiekko-otteluissa on 17 360 katsojaa. MM-kisoissa, kaikkine erikoisjärjestelyineen, lukema on hieman pienempi.

Areenan erikoispiirre on se, että se lämpenee hyvin herkästi. 02 Areenalla on ollut kuuma jo kisoja edeltävinä päivinä ilman, että paikalla on ollut edes yleisöä. Tätä kautta paikalle saapuvien kannattaa varautua siihen, että esimerkiksi perjantain Tshekki–Suomi-ottelussa olosuhteet voivat olla varsin saunamaiset.