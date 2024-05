Ennätyslämmin merivesi uhkaa koralleja kaikkialla maailmassa: "Haalistuminen on kuin kuume ihmisillä"

Syynä on ilmastonmuutoksesta johtuva meriveden lämpeneminen, joka tappaa koralleille värin antavat levät.

– Merkittävää korallien haalistumista on raportoitu ainakin 54 maassa ja alueella eri puolilla maailmaa, kertoo koralliasiantuntija Derek Manzello Yhdysvaltain meri- ja ilmastotutkimuslaitoksesta (NOAA).

"Ihan kuin sukeltaisi lumessa"

Meneillään on järjestyksessä neljäs maailmanlaajuinen korallien haalistumisaalto. Aiemmin vaalenemisia on tapahtunut vuosina 1997, 2010 ja 2015. Tällä kertaa haalistuminen on laajempaa kuin koskaan aikaisemmin.