Jari-Matti Latvalan johtamalla Toyotalla edessään valtava työmaa – "Aika vaikealta näyttää"

MM-sarjassa kolmoisjohtoa pitävät Toyotan kuljettajat auraavat Sardiniassa soraa arkkivihollisen eduksi.

To: Testi-ek klo 14.01 alkaen

Pe: EK:t 1–6 klo 10.01 alkaen

La: EK:t 7–12 klo 10.05 alkaen

Su: EK:t 13–16 klo 8.25 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Jari-Matti Latvala palaa tallipäällikön rooliin viikonloppuna Sardinian MM-rallissa. Latvalalla on luvassa iso työmaa, jos hän mielii johdattaa Toyotan voittoon rajussa sorarallissa. Toyota on juhlinut ykköstilaa kaikissa tämän kauden viidessä kilpailussa, mutta tällä kertaa haaste on jättimäinen.

Sardinian hiekkaisilla ja rajuilla erikoiskokeilla "aura-autot" kärsivät tunnetusti roolistaan. Toyotalla on MM-sarjassa kolmoisjohto, mikä tarkoittaa, että Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier avaavat tietä arkkivihollisen Hyundain kuljettajille.

– Tulee varmasti vaikea kilpailu. Pinta on hienojakoista hiekkaa, mikä tekee siitä tosi liukkaan. Nyt kun meillä on kolme autoa kärjessä, kuljettajilla on aikamoinen haaste edessä, Latvala sanoo STT:lle.

– Ensimmäinen päivä on tosi kriittinen sen suhteen, miten varsinkin Elfyn ja Kalle onnistuvat. Avauspäivä ratkaisee todella paljon koko rallin tulosta.

Rovanperän tuska jatkuu?

Rovanperä on MM-sarjassa toisena ajettuaan Kanariansaarilla huhtikuussa ylivoimaiseen voittoon asfaltilla. Viime kuussa Portugalin sorateillä Rovanperä oli kolmas, mutta suomalaistähti tuskaili edelleen uuden rengasvalmistaja Hankookin kumien kanssa.

Nyt kun myös lähtöpaikka on tukala, voi olla, että Sardiniassa Rovanperän kisasta tulee selviytymistaistelua.

– Kallella on vaikeaa, jos luotto ei ole sataprosenttinen. Hän ei pääse mukavuusalueelle, eikä silloin nähdä sellaisia superajamista, mitä koettiin Kanarialla. Kun jotain puuttuu, Kalle ei saa itsestään kaikkea irti, Latvala analysoi.

– Portugalissa Kalle kuitenkin otti askeleen eteenpäin uuden renkaan kanssa. Toivotaan, että nyt nähdään uusi steppi.

Oletettavaa on, että sekä Rovanperä että MM-sarjan johtaja Evans lähtevät vain hakemaan ehjää viikonloppua.

– Elfynillä on enemmän painetta sarjajohdossa kuin Kallella. Toivotaan, että molemmat pojat selviytyvät hyvin. Jos esimerkiksi Ott Tänak tulee kovaa, ei pidä hätääntyä, vaan miettiä sarjaa. Pisteet ovat molemmille hirveän tärkeitä, Latvala summaa.

Pajari hakee yhä oppia

Latvala kokee, että suomalaisvoitto Sardiniassa ensi kertaa sitten vuoden 2012 ja Mikko Hirvosen voi olla liikaa pyydetty. Vuonna 2009 itse voittoa Välimeren saarella juhlinut Latvala näkee, etteivät lähtökohdat ole otolliset.

– Aika vaikealta näyttää. Mahdollisuudet ovat rajalliset. Pitää muistaa, mikä on Kallen lähtöpaikka. Sitten taas Sami Pajari ei ole päässyt vielä kovin paljoa ajamaan Rally1-autolla, Latvala sanoo.

– Samille on vielä oppipuolta tämä ensimmäinen puolisko kaudesta. Uskon, että toisella puoliskolla näemme häneltä kovempia suorituksia.

WRC2-luokassa suomalaisista voittoa jahtaavat Emil Lindholm, Roope Korhonen, Mikko Heikkilä ja Lauri Joona.