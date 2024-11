Jari-Matti Latvala tarttuu Toyotan oljenkorteen – lyö painetta vastustajaleiriin: ”Neuville olisi hullu”

Hyundai on jo varmistanut tämän vuoden kuljettajamestaruuden, sillä Thierry Neuvillella on MM-sarjassa 25 pisteen etumatka tallikaveriinsa Ott Tänakiin. Merkkimestaruustaistossa sen sijaan on vielä panosta, vaikkakin Hyundain etumatka Toyotaan on 15 pistettä.

Toyotan pitää yltää kotikilpailussaan jättipottiin, jotta se voisi vielä harpata Hyundain edelle.

– Nyt on tosi kyseessä. Tilanne on hyvin erilainen, mitä se on ollut aikaisempina kausina, kun olen ollut tallipäällikkönä. Nyt olemme takaa-ajajia viimeiseen kisaan lähdettäessä, Latvala tiivisti MTV Urheilulle.

– Merkkimestaruuteen on vielä mahdollisuudet, mutta se vaatii aika täydellistä viikonloppua. Nyt on kovat panokset pelissä, mutta motivaatio on kaikilla korkealla. Se on tärkeintä.

Latvala aloitti Toyotan tallipäällikkönä vuonna 2021. Siitä lähtien Toyota on valloittanut joka vuosi sekä kuljettajien että valmistajien mestaruuden. Nyt tiimi on vaarassa jäädä kokonaan ilman titteliä.

Rallin MM-sarjan nykyisen pistesysteemin vuoksi isojen piste-erojen tekemisestä on tullut entistä vaikeampaa. Käytännössä Toyotan kuljettajien on oltava Hyundain tähtiä nopeampia läpi viikonlopun Japanin asvalttikisassa.

– Keskiviikkona istumme alas ja käymme kisaa läpi. Fakta on se, että nyt pitää ajaa voitosta. Nyt ei vain ole muita tavoitteita. Meille ei riitä täältä mitkään muut sijoitukset. Meidän pitää pystyä voittamaan ralli lauantain osalta ja meidän pitää pystyä voittamaan myös sunnuntain osalta. Lisäksi meidän pitää pystyä voittamaan Power Stage.

– Tämä vaatii meiltä kaiken. Nyt olemme siinä pisteessä, että se on kaikki tai ei mitään, Latvala latasi.

Latvala näkee kuitenkin Toyotalla yhden merkittävän oljenkorren. Neuville on äärimmäisen lähellä ensimmäistä henkilökohtaista maailmanmestaruuttaan, minkä vuoksi hän voi ajaa varmistellen saadakseen tarvitsemansa pisteet.

Toyotan kuljettajilla ei sen sijaan ole mitään menetettävää. Elfyn Evansilla, Sebastien Ogierilla ja Takamoto Katsutalla on lupa ajaa nilkka suorana avauspätkästä lähtien.

– Kyllähän se näin on, että Neuville olisi hullu, jos hän lähtee tuossa tilanteessa ajamaan riskirajoilla. Hän lähtee varmasti tavoittelemaan ajamista viiden joukkoon, Latvala arvioi.

– Jos siihen sattuu pääsemään muita kuljettajia väliin, kuten esimerkiksi Adrien Fourmaux, joka on ajanut hyvin tällä kaudella, niin se taas auttaa meitä aika paljon. Sitä parempi, mitä enemmän siinä on muita autoja välissä.