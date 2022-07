WRC:n tähtikuljettaja haluaa päihittää kotirallissaan MM-kärki Kalle Rovanperän – "Haaste on iso"

Hyundai-tähti pitää pistetaulukon kolmatta sijaa, mutta eroa kärjessä kiitävään Kalle Rovanperään on jo huolestuttavat 83 pistettä.

Vuoden 2019 rallin maailmanmestari Ott Tänak on vastaavassa tilanteessa, jossa mies on parina aiempana Hyundai-kautenaan ollut. Nopeus edellyttää yhä voitoista ajamista, mutta tekniikka on pettänyt virolaisen luvattoman monta kertaa.