Jari Isometsä kaavailee Suomen hiihtäjät Pekingiin – olympialaisista odotettavissa kimaltavaa

Pekingin olympialaiset käynnistyvät 4. helmikuuta, ja kisojen ensimmäinen hiihtokilpailu on ohjelmassa tasan kuukausi tästä päivästä, 5. helmikuuta. Hiihtäjistä Suomen joukkueeseen on jo joulukuussa nimetty Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Iivo Niskanen ja Lauri Vuorinen.

Perustelut naisille

Isometsä pitää näyttöjen perusteella selvänä, että naisista kisoihin lähtee kuusikko Pärmäkoski, Niskanen, Matintalo, Joensuu, Kyllönen ja Lylynperä. Kun seitsemän on mahdollista valita, Isometsä ottaisi mukaan Kähärän.

– Sitä puoltaa se, että tarvitsemme sinne vielä sprinttihiihtäjän, emme niinkään distanssihiihtäjää. Meillä kyllä löytyy normaalimatkoille osallistujat, mutta saadaanko sprinttiin neljää hiihtäjää? Sprinttipaikka on tavallaan vapaana.

– Kähärä oli kuitenkin Dresdenissä kymmenes, ja hän on ollut parissa muussakin sprintissä pisteillä. Hän on tällä hetkellä selkeästi vahvimmilla.

– Ainakin tämänhetkinen tilanne on se, että tuo seitsikko on aika selkeä, jos viimeisten viikkojen aikana ei tapahdu jotain erikoista, joku esimerkiksi saa koronaa tai tule muuten kipeäksi.

Perustelut miehille

Miehissä Isometsä ei näe epäselvää sille, että normaalimatkojen ydinjoukkona on nelikko Niskanen, Hyvärinen, Hakola ja Mäki. Ja kun Vuorinen on Niskasen tavoin jo valittu kisoihin, kasassa on viisi miestä.