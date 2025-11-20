Norjalainen hiihtolegenda Magne Myrmo, 82, on kuollut. Hän jäi historiaan viimeisenä hiihtäjänä, joka voitti maailmanmestaruuden puusuksilla.

Magne Myrmo menehtyi keskiviikkona Bärumin sairaalassa. Hiihtolegendan perhe on vahvistanut asian muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle ja uutistoimisto NTB:lle.

– Hänen sydämensä petti, vaimo Mona Lill Ruud Myrmo kertoi.

Magne Myrmo hiihti olympiahopeaa 50 kilometrillä Sapporossa vuonna 1972. MM-mitalinsa hän saavutti Falunissa 1974: norjalainen voitti 15 kilometrin kilpailun ja sivakoi viestin pronssijoukkueessa.

Myrmon MM-kulta jäi historian viimeiseksi puusuksilla voitetuksi maailmanmestaruudeksi. Suomen Juha Mieto sijoittui samassa Falunin 15 kilometrin kisassa neljänneksi.

NRK:n hiihtoasiantuntija Torgeir Björn kuvaili Myrmon olleen Falunin MM-kisoissa keskellä lasikuitusuksien vallankumousta ja pitäneen päänsä kylmänä.

– Hän oli rauhallinen ja järkevä kaveri, hyvä hiihtämään teknisesti, Björn luonnehti.

Asiantuntija kiteytti Myrmon olleen myös yksi Norjan ja maailman parhaista hiihtäjistä useiden vuosien ajan.

Vaatimaton mies

Myrmon vaimo Mona Lill Ruud Myrmo kuvaili miestään "uskomattoman kiltiksi" ja "hyvin vaatimattomaksi kylänmieheksi". Myrmo ei vaimonsa mukaan koskaan kerskaillut saavutuksillaan.

Urheilijan uransa jälkeen Myrmo hyppäsi valmentajaksi ja johti Norjan naisten maajoukkuetta 1978–80. Sittemmin hän toimi voitelumestarina Norjan ja Viron maajoukkueissa.