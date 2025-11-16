Joni Mäki sijoittui sunnuntain parhaana suomalaisena kolmanneksi Muonion Oloksella FIS-hiihtojen miesten kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa.

Mäki jäi saksalaisvoittaja Anian Sossau-Daubermannista 15,5 sekuntia. Norjan Preben Horven oli toinen ja jäi voittajasta 7,9 sekuntia.

– Ajattelin lähteä reippaasti liikkeelle. Toisella kierroksella jalka hyytyi vähän, Mäki tuumi ISTV:n välittämässä palkintokorokehaastattelussa.



Suomalaisista myös Veeti Pyykkö (5:s), Petteri Koivisto (8:s) ja Niko Husu (10:s) mahtuivat kymmenen parhaan joukkoon.



Saksan Helen Hoffmann voitti naisten kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun. Italian Maria Gismondi oli toinen ja Saksan Pia Fink kolmas.



Anna-Kaisa Saari oli parhaana suomalaisena neljäs ja jäi voittajasta 20,6 sekuntia. Kerttu Niskanen oli viides, Jasmin Kähärä seitsemäs ja Vilma Nissinen kahdeksas.