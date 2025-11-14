Maastohiihdon sprinttilatujen suomalaistykki Jasmi Joensuu avasi kilpailukautensa FIS-hiihtojen kolmannella sijalla Muonion Oloksella.

Joensuu oli perjantaina perinteisen sprintin aika-ajoissa toinen ja jäi finaalissa 0,44 sekuntia saksalaisvoittaja Laura Gimmleristä. Saksan Coletta Rydzek oli toinen ja Suomen Amanda Saari neljäs.



Joensuu sai menostaan luottoa tulevaan.



– Hallittu päivä. Hain sitä ekasta kisasta. Hyväntuntuista hiihtoa, mutta ei valmista. Jaksaminen oli myös hyvää, Joensuu kertoi ISTV:n välittämässä palkintohaastattelussa.



Miesten kilpailun voitto Itävallan Benjamin Moser. Hän oli 0,16 sekuntia nopeampi kuin Suomen Juuso Haarala. Suomen Eero Rantala oli kolmas, ja Niilo Moilanen jäi finaalin kuudenneksi.

Suomen kärkikaartista arvokisamitalistit Joni Mäki ja Lauri Vuorinen kolaroivat ja karsiutuivat jo puolivälierissä. Itävallan Erik Engel kaatui ja osui Vuoriseen viimeisessä mutkassa ja myös heitä seurannut Mäki menetti tasapainonsa.



Lauantaina hiihdetään miesten ja naisten kymmenen kilometrin perinteisen kilpailut.