Ristomatti Hakola on sijoittunut parhaana suomalaisena jaetulle toiselle sijalle Muonion Oloksella käytävien FIS-hiihtojen miesten kymmenen kilometrin kilpailussa. Hakola ja Italian Elia Barp jäivät 1,9 sekuntia saksalaisvoittaja Friedrich Mochista.

Perinteisen väliaikalähtökilpailun suomalaissäväyttäjä oli 21-vuotias Leevi Tarjanne, joka ei ole kisannut koskaan maailmancupissa. Tarjanne hävisi voittajalle 2,5 sekuntia.



Hakolan ja Tarjanteen lisäksi suomalaisista kymmenen parhaan joukkoon lykkivät Markus Vuorela (7:s), Arsi Ruuskanen (8:s), Alexander Ståhlberg (9:s) ja Petteri Koivisto (10:s).