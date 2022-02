Jari Isometsä herkuttelee Suomen mitalisaumoilla parisprintissä – naulaa Iivo Niskasen parin: ”Eihän sen toisen hiihtäjän tarvitse olla kuin kohtuullinen”

– Kyllä se vähän niin on. Alun perin ajatus oli, että Hakola olisi siinä. Nyt se on tietysti poissuljettu. Jossakin kohtaa väläyteltiin sitä, että se olisi Perttu Hyvärinen, koska se on kuitenkin perinteisen kisa. Ei se vieläkään ole poissuljettua, mutta kyllä vahvin vaihtoehto on Joni Mäki. Hän oli neljäs sprintissä ja hänellä on jo kestävyyspohjaa aika hyvin, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä kertaa.