Jari Isometsä tarjoaa herkullisen suomalaisennustuksen Tour de Skille: "En ihan hirveän yllättynyt olisi"

Suomen joukkue joulukuun 28. päivä käynnistyvälle maastohiihdon Tour de Ski -kiertueelle julkaistiin tänään. MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän silmään pisti ensimmäisenä joukkueen pieni koko.

Suomi suuntaa seitsemän etapin kiertueelle 11 urheilijan joukkueella, joka käsittää viisi naista ja kuusi miestä.

– Kohtuullisen pienellä joukkueella ollaan liikenteessä. En nyt ihan muista vuosia taaksepäin, mutta tuskin koskaan on noin pientä joukkuetta ollut. Toisaalta, ei Tourille kannata lähteä muunlaisten hiihtäjien kuin semmoisten, jotka on oikeasti vireessä, Isometsä miettii.

Nimilistassa hyppää esiin Niko Anttolan nimi. Nuori hiihtäjälupaus sairastui ennen kauden alkua, eikä ole kilpaillut tällä kaudella maailmancupissa vielä kertaakaan.

– Se on pieni yllätys, kun ajatellaan, että hän on kilpaillut hyvin säästeliästi silloinkin, kun hän on ollut terveenä. Kun on nuoresta urheilijasta kysymys, on varmaan myös haluttu vielä kilpailla vähän säästeliästi. Varmaan hän on huomannut, että kilpailuja on nyt tullut todella niukasti. Ja jos haluaa kilpailla, niin mahdollisuuksia ei tietysti ole niin valtavasti. Sitä taustaa vasten varmaan halusi lähteä. Ja onko sitten välttämättä hiihtämässä maaliin saakka, sen aika näyttää.

Alkukauden aikana heikosti suoriutuneet Joni Mäki ja Ristomatti Hakola eivät ole joukkueessa mukana. Hakola sijoittui Davosin normaalimatkalla kauden parhaassa noteerauksessaan yhdeksänneksi.

Niko Anttolaa ei ole tämän kauden maailmancupissa vielä nähty.

– Mäen kohdalla on ihan sataprosenttisen varmasti se tilanne, että hän ei ole edes halunnut lähteä, koska tilanne on hänen kohdallaan se, mikä on ollut. Hänen alkukautensa on käsittänyt käytännössä katsoen pelkästään huonoja suorituksia meidän, mutta varsinkin hänen omiin odotuksiinsa nähden. Tour de Ski on kovakuntoisten tai hyvässä kunnossa olevien urheilijoiden kiertue.

– Uskon, että Risellä oli ihan sama tilanne. Hän hiihti yhdeksänneksi Davosissa, niin tottahan toki hän olisi joukkueeseen päässyt, jos hän olisi pontevasti ilmoittanut, että olen lähdössä. Siellä on kuitenkin esimerkiksi sprinttiä, joissa hän ei ole viime aikoina oikein enää aika-ajoista jatkoon selvinnyt. Hän on selvässä nousukunnossa, mutta ehkä Tour tuon muotoisenaan ei palvele tällä hetkellä häntä.

Tour ei Isometsän mukaan sovi yhdellekään suomalaishiihtäjälle juuri nyt kuin nenä päähän. Ensimmäisenä esiin nousee erinomaisena yleishiihtäjänä profiloituva Lauri Vuorinen, joka tuskin kuitenkaan taistelee kokonaiskilpailussa aivan kärkisijoista.

– Kerttu (Niskanen) tietysti taistelee siellä ihan kokonaiskilpailun palkintopallisijoituksista. Davos jo osoitti, että kunto on löytynyt. Vaikka hänelläkään ne sprintit ja vapaamatkat eivät varmasti ole niin vahvoja, mutta viime vuonna oli silti kokonaiskisassa kolmas. Sitä hän lähtee varmasti puolustamaan. Samoin Krista (Pärmäskoski) näytti nyt Davosissa, että kunto on ihan ok ja hän pystyy hiihtämään sitä vapaatakin hyvänä päivänä mainiosti. Kyllä nämä molemmat meidän kestomenestyjät siellä kärkitaistelussa keikkuu.

– Kyllähän se Iivo (Niskanen) nyt kuitenkin on miehissä se meidän vahvin valttikortti kokonaiskisaa ajatellen, ilman muuta. Hän pystyy distanssimatkoilla nostamaan osakkeitaan niin paljon. Tour on aina yllätyksiä täynnä. Siellä tulee paljon keskeytyksiä ja joku huomaa, että nyt tämä ei palvele MM-kisoja ja jättää kesken. Siitä huolimatta semmoinen kymmenen sakkiin sijoittuminen olisi Iivolta ihan ok suoritus. En minä tällä hetkellä ehkä enempää uskalla odottaa.

Naisten kilpailun voimasuhteisiin vaikuttavat esimerkiksi Ruotsin Frida Karlssonin ja Jonna Sundlingin poisjäännit.

– En nyt ihan hirveän yllättynyt olisi, jos jompikumpi (Kerttu Niskanen tai Krista Pärmäkoski) olisi mäen päällä kolmen sakissa lopputuloksissa. Se on täysin mahdollista.

Suomen joukkue Tour de Skille:

Naiset

Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski

Miehet

Niko Anttola, Perttu Hyvärinen, Niilo Moilanen, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Lauri Vuorinen