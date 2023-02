Nouseeko hiihdon MM-joukkueeseen todellinen yllätysnimi? Jari Isometsä paljastaa valintansa: "Täysin realistinen vaihtoehto"

– Sitten on pohdittava Arsi Ruuskasen ja Markus Vuorelan väliltä. Voi olla, että molemmat nimetään, mutta onko edustustehtäviä, se on eri asia, Isometsä pyörittelee.

– Jos ajatellaan, että Iivo on sanoniut, ettei tule sitä hiihtämään, Joni Mäki todennäköisesti ei ole hiihtämässä, Hakola ei ole hiihtämässä. Siinä voisi olla Niko Anttolan mentävä aukko vapaalla 15 kilometrillä. Se on täysin realistinen vaihtoehto kisoihin myös.

– Se on siinä ja tässä. Hän on niin pirun nuori, vielä nuortensarjalainen. Onko sitten hyvästä vai pahasta, että lähtee tuollaisiin isoihin kisoihin ja sitten näkee, että häviääkin siellä aika paljon, Isometsä pohtii.

– Kun on tällainen superlahjakkuus, ei pidä kiirehtiä liikaa, koska ei hän ole mitalia sieltä kuitenkaan ottamassa. Ihan varmasti valmennusjohto sitä miettii, koska kyllä siinä olisi paikka hiihtää.

"Kahdeksan nimeä, voi olla, että on yksi liikaa"

– Urakoitsijat Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen . He tulevat hiihtämään monta matkaa.

– Jasmin Kähärä tietysti voitti perinteisellä MM-kultaa sprintissä. Ainut vain, että hän on sen jälkeen näyttänyt vähän huonoa kuntoa ja on vähän kysymysmerkki.

– Jos ja kun Kähärä on joukkueessa, hänellä on tasan yksi matka, sprintti. Ja jos ja kun Kyllönen on joukkueessa, hänelle ei välttämättä ole mitään matkaa, Isometsä puntaroi ja toteaa, ettei valitsisi nykykuntoista Kyllöstä kisoihin.