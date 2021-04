Yliannostuskuolemalta pelastava nenäsuihke saattaa tulla ilmaiseksi huumeiden käyttäjille Suomessakin

Yliannostustilanteessa naloksoni kumoaa opioidien vaikutusta, kuten hengityslamaa. Useissa Euroopan maissa on jo naloksoniohjelmat, joissa ainetta jaetaan ilmaiseksi huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Suomessa esimerkiksi ensihoitajilla on naloksonia ambulanssissa, mutta muutoin ainetta saa vain reseptillä.

Naloksoni on helpoimmin annettavissa nenäsuihkeena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntija Sanna Rönkä korostaa, että sen lisäksi yliannostuspotilas tarvitsee aina myös muuta hoitoa. Naloksoniohjelmiin kuuluu, että käyttäjiä ja läheisiä koulutetaan muun muassa tunnistamaan yliannostus sekä pyytämään nopeasti lisäapua naloksonin antamisen lisäksi.

– Myrkytystila voi olla pitkä ja on tärkeää, että aina soitetaan ambulanssi ja mennään ensihoitoon. Vaikka henkilö näyttäisi naloksonin antamisen jälkeen tokenevan, hänen tilansa voi huonontua uudelleen, Rönkä sanoo.

Naloksoni voisi olla osa myös poliisin varustusta

Suomessakin on väläytelty mahdollisuutta, että naloksoni lisättäisiin myös poliisien varustukseen, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa on. THL:n Rönkän mukaan kysymys on asiantuntijaryhmässä tulevaisuuden asialistalla.