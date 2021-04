Yhä nuoremmilta amputoidaan raajoja huumeidenkäytön seurauksena: Yleisistä vessoista tullut käyttöhuoneita – "Kun tuonne katsoo, näkee mikä ongelma on"

Huhtikuisena sunnuntaina aurinko on houkutellut paikalle runsaasti kevätpäivän viettäjiä Helsingin Kalliossa sijaitsevaan Pengerpuistoon. Letkeä reggaemusiikki pauhaa jonkun matkakaiuttimesta, ja pienehköt seurueet istuskelevat pitkin puistoa.

Puiston laidalla sijaitsevassa vessassa käy kuhina. Pisoaari on muiden puistossa oleskelevien käytössä, mutta varsinaisen vessan puoli on ruuhkautunut – sisälle parin neliön tilaan on pakkautunut kolme henkilöä ja polkupyörä.