Oppositio hiillostaa hallitusta ja erityisesti ministeri Juusoa juuri nyt sairaaloiden "alasajosta" – näin keskustelu etenee

Välikysymyskeskustelun aikana on mahdollista, että oppositiosta esitetään epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.), joka kertoi viikonloppuna Helsingin Sanomille yllätyneensä kehysriiheessä päätetystä sadan miljoonan euron leikkauksesta sosiaalihuoltoon. Oppositio pitää kyseistä yllättymistä osoituksena siitä, ettei Juuso johtaisi kunnolla tehtäväänsä.

Kello 14.25. Hallituspuolue kokoomuksen ryhmäpuheen pitävä kansanedustaja Ville Väyrynen sanoo, että opposition maalaamiin pelkoihin nähden nyt esitetyt muutokset ovat varsin maltillisia ja harkittuja. "Hallituksen päätösten myötä jokaiselle hyvinvointialueelle jää sairaala, jossa on ympärivuorokautisesti niin kirurginen valmius, teho-osasto kuin synnytysyksikkökin. Hallituksen esitys on selkeä ja antaa hyvinvointialueille oppositionkin peräänkuuluttamaa työrauhaa. Rahojen on riitettävä tulevaisuudessakin", Väyrynen puhui.