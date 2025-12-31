Tukesin tutkinta ilotulitevaraston marraskuisesta tulipalosta on vielä kesken.

– Meillä on onneksi mennyt tosi hyvin. Myynti on ollut vilkasta ja jatkuu vilkkaana, Törmänen kertoo MTV Uutisille.

– Kyllähän sitä on ollut aika haipakkaa tässä. Paljon hommaa on ollut onnettomuuteen liittyen ja muutenkin, joten kiirettä on pitänyt. Siihen nähden on mennyt oikein hyvin, Törmänen kertoo MTV Uutisille.