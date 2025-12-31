Tukesin tutkinta ilotulitevaraston marraskuisesta tulipalosta on vielä kesken.
Vuonna 2017 perustetulle Pyrokratia Oy:lle kuuluva Janakkalan ilotulitevarasto syttyi palamaan marraskuun alussa. Palosta seurasi näyttävä tulitus ja jysähdys, joka kuului lähialueilla. Räjähdysalueelta evakuoitiin 60 ihmistä.
Tukes nimitti marraskuussa tutkintaryhmän selvittämään, miten poikkeukselliseksi kuvailtu onnettomuus pääsi tapahtumaan.
Yrityksen toimitusjohtaja Juhani Törmäsen mukaan onnettomuus ei ole vaikuttanut myyntiin.