OP Pohjolan selvityksessä joka viides vastaaja kertoo, että heille on tapahtunut ilotulitteista vaara- tai läheltä piti -tilanne.

Valtaosa suomalaisista olisi valmis rajoittamaan ilotulitteiden käyttöä. Tämä selviää OP Pohjolan teettämästä selvityksestä, jossa 70 prosenttia vastaajista oli rajoitusten kannalla.



Joka neljäs vastaaja olisi valmis kieltämään ilotulitteet kokonaan. Lisäksi runsas 40 prosenttia vastaajista rajoittaisi käyttöä jotenkin, esimerkiksi sallimalla ilotulitteet vain ammattilaisten käyttöön tai lyhentämällä niiden myyntiaikaa.



Vastaajista joka viides kertoo, että heille on tapahtunut ilotulitteista jokin vaara- tai läheltä piti -tilanne.



– Sukupuolten välillä on selkeä ero: naisista 31 prosenttia kieltäisi ilotulitteet kokonaan, miehistä vain 19 prosenttia. Miehistä 34 prosenttia ei rajoittaisi käyttöä millään tavalla, naisista vain 14 prosenttia on sitä mieltä, sanoo tiedotteessa Pohjola Vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander.



Kyselyn vastaajista noin joka kymmenes kertoi luovuttaneensa ilotulitteita lapsille. Heistä useampi kuin joka kolmas kertoi antaneensa lasten käyttöön raketteja, tulipalloja tai patoja. Yleensä lapsille oli annettu tähtisadetikkuja, mutta verraten usein myös paukkupatruunoita tai papatteja.



– Täytyy muistaa, että ilotulitteet eivät ole leluja, vaan räjähteitä. Ilotulitteita ei missään tilanteissa tule antaa lapsen haltuun, tähdentää Nikander.



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo, että Suomeen tuotavat ilotulitteet valmistetaan pääosin Kiinassa. Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevia ilotulitteita ja toimii viranomaisena vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä ja maahantuonnissa. Ilotulitteita saa pääsääntöisesti käyttää vain uutenavuotena kuusi tuntia ennen vuodenvaihdetta ja kaksi tuntia sen jälkeen sekä erillisellä ilmoituksella, joka tehdään käyttöpaikan pelastusviranomaiselle.



OP Pohjola teetti kyselytutkimuksen syyskuussa Taloustutkimuksella. Vastaajia oli noin tuhat. Virhemarginaali on enimmillään koko vastaajajoukon osalta 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.