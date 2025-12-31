Poliisilaitokset läpi Suomen muistuttavat ilotulitteiden sallituista ampuma-ajoista.
Ilotulitteita saa ampua vasta kello 18 alkaen uudenvuodenaattona, ja ampuminen tulee lopettaa viimeistään kello kahdelta uudenvuodenyönä.
Poliisilaitokset tulevat kiinnittämään juhlinnan aikana huomiota ilotulitteiden käyttöön.
Ilotulitteet kuuluvat poliisin mukaan vain yli 18-vuotiaiden käytettäviksi.
Ilotulitteiden ampujien tulee huolehtia suojavarusteiden käytöstä sekä muiden ihmisten turvallisuudesta.
Ilotulitteet pitää suunnata siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille tai rakennuksille. Kaupungeilla voi lisäksi olla alueita, joilla ilotulitteiden ampuminen on kielletty.
– Ilotulitteita tulee käyttää aina erityistä varovaisuutta noudattaen ja siten, ettei niiden käyttö aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Ilotulitteiden käyttö päihtyneenä on kielletty, muistuttaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Markus Ramstedt tiedotteessa.
Lisäksi ainakin Sisä-Suomen poliisi muistuttaa, että ilotulitteiden pauke voi olla hyvin stressaavaa eläimille. Lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan, kun ilotulitteiden ampuma-aikoja noudatetaan.