Janakkalassa syttyi keskiviikkoiltana tulipalo ilotulitevarastolla. Palosta seurasi näyttävä tulitus ja jysähdys kuului lähialueilla.
Pelastuslaitoksen mukaan ilotulitteet purkautuivat kahdesta varastokontista.
Ilotulitteita myyvän Pyrokratia Oy:n varastoalueella Janakkalan Vähikkälässä syttyi keskiviikkona tulipalo. Alueella pamahteli pitkin iltaa ilotulitteita.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta keskiviikkoiltana hieman ennen puoli kahdeksaa.
Noin kilometrin päässä tapahtumapaikasta asuva Raija Kangassalo kuvailee tapahtunutta todella pelottavaksi.
– Oli tosi iso jysähdys ja ikkunat helähtivät, hän sanoo MTV Uutisille.
Räjähdysalueen läheltä evakuoitiin keskiviikkona noin 60 ihmistä. Kangassalo kertoo, että häntä ei evakuoitu.
Pelastuslaitos ei ole pääsyt räjähdyspaikalle
Vaara-alue oli aiemmin kilometri, mutta on nyt pienennetty 200 metriin.
Päivystävä päällikkö Olli Heikkilä kertoi MTV Uutisille torstaiaamuna, että palo on jatkunut hehkuvana palona. Toistaiseksi pelastuslaitos ei ole päässyt räjähdyspaikalle.
– Sinne mennään vasta sitten, kun se on kunnolla jäähtynyt. Aikaa en osaa siihen sanoa, sanoo Heikkilä.
Pelastuslaitoksen mukaan palo oli kahdessa varastokontissa, joiden suuaukoista palo ja ilotulitteet purkautuivat.
Ilotuliteyrityksen varastotilat sijaitsevat linnuntietä vajaan 20 kilometrin päässä Janakkalan suurimmasta taajamasta Turengista.