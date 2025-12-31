Hollannissa on myyty massoittain ilotulitteita uuden säännöksen takia.
Alankomaiden senaatti päätti syksyllä kieltää ilotulitteiden myynnin yksityisille kansalaille Hollannissa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Valtaosa kansanedustajista kannatti kuluttajakieltoa, mutta hyväksyi erillisen esityksen sen lykkäämisestä, koska ilotulitemyyjien korvausvaatimukset voivat olla valtavia.
Kielto on tulossa voimaan alkavana vuonna 2026.
Median mukaan ihmiset ovat hamstranneet raketteja loppuvuonna siksi huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.
Viime vuonna hollantilaiset ostivat ilotulitteita 118 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna summa kasvaa todennäköisesti selvästi.
Kauppiaiden mukaan ennakkomyynnissä tulitteita on myyty jo noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuonna.
Ilotulitteet ovat olleet uudenvuoden perinne Hollannissa vuosikymmeniä, mutta viime vuosina loukkaantumisten ja vahinkojen määrä on kasvanut rajusti.
Viime uutenavuonna kaksi ihmistä kuoli ja 1 162 tarvitsi ensiapua palovammojen ja silmävammojen vuoksi.