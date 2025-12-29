Tuore kysely viittaa siihen, että suomalaiset toivovat rajoitteita ilotulitteiden käyttöön. MTV Uutisten katugallupissa mielipiteet jakautuivat laidasta laitaan.
Valtaosa suomalaisista olisi valmis rajoittamaan ilotulitteiden käyttöä. Tämä selviää OP Pohjolan teettämästä selvityksestä, jossa 70 prosenttia vastaajista oli rajoitusten kannalla. Joka neljäs vastaaja olisi valmis kieltämään ilotulitteet kokonaan.
MTV Uutiset kysyi kansalaisilta, mitä ajatuksia kyselyn tulos herättää.
– En ole sen kannalla. Minusta juttu on se, että ihmiset saavat itse juhlia uuttavuotta. Toki pitää miettiä, missä saa juhlia. Siinä voi olla pieniä rajoitteita, Miika Haag sanoo.
Kirsti Ratilainen on toista mieltä.
– Mä vihaan ilotulitteita. Ne pitäisi lakkauttaa.
Japanilainen Yu Ando ihmettelee suomalaista uudenvuoden perinnettä ja kertoo kotimaansa erilaisesta tavasta.
– Ehkä ongelma syntyy myös siitä, että kun rakettien ampuminen on rajoitettu vain tähän aikaan, ihmisillä on niistä vähemmän kokemusta. Ihmiset nauttivat myös alkoholia ja se tekee siitä vaarallisempaa.