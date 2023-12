Jan juoksi metsässä pakoon olemattomia jahtaajiaan: Täysi pohjakosketus sai hänet pois 25 vuoden helvetistä

– Amfetamiini on oikeastaan elämäni suuri rakkaus.

Lapsosen tie

Jumalainen olo

Perhe

"Luojan kiitos"

Lankeemus

– Totta kai tuntui pahalta, mutta syytin heitä siitä. Ei he ymmärrä, kuinka rankkaa minulla on. Eivät ymmärrä, kuinka vaikea lapsuus minulla oli. Kiittämättömät paskiaiset, eivät arvosta mitä kaikkea olen tehnyt heidän eteen.

Pirulle pikkusormi

Kiirastuli

– Jos näin kadulla hymyilevän pariskunnan, se oli minulle täyttä myrkkyä. Minusta ihmiset eivät voineet olla onnellisia. Ajattelin, että mitä tekin siinä elokuvaa väännätte, tuo on täyttä paskaa.

Helvetti

– Minulla oli aina äärimmäisen väkivaltaiset harhat psykoosissa. Näin, että minut raadellaan, jos pysähdyn jonnekin. Näin, että perässä on tosi pahoja tyyppejä. Todellisuudessa perässäni ei ollut ketään.

– Huusin, että mitä niin pahaa minä olen heille tehnyt, että he jahtaavat minua jatkuvasti. Se oli minulle silloin täyttä totta, se oli hirveää.

– Hän sanoi: "Jani, jos sinä vielä kerran lähdet ulos tuosta ovesta ja menet käyttämään, sinä kuolet". Aloin hieman ajatella sitä asiaa ja totesin, että ehkä hän on oikeassa.

Ripittäytyminen

Osana hoitoa on läheisten kohtaaminen. Heidät kutsutaan hoitolaitokseen kertomaan omin sanoin, mitä läheisen päihteidenkäyttö on aiheuttanut ja miltä se on tuntunut.