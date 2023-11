Äärimäisen vaarallisen huumeen pelätään rantautuvan Suomeen – video näyttää, miten karmeaan kuntoon se saa käyttäjät

Fentanyyli on synteettinen opioidi, joka tappaa Yhdysvalloissa käyttäjiä ennätystahtiin.

Videolla näkyvät henkilöt on kuvattu Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Videolla näkyy, millaista jälkeä fentanyylin käyttö ihmisessä aiheuttaa.

Se, mikä aineessa nyt huolestuttaa, on sen mahdollinen tulo Suomeen. Fentanyylistä on jo havaintoja etelänaapurista Virosta, missä se on johtanut myös kuolemantapauksiin.