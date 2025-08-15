Poliisihallitus teki tutkintapyynnön, vuotiko "tuntematon poliisi" MTV Uutisille tietoja itsemurhasta – esitutkintaa ei aloiteta

Poliisihallitus teki helmikuussa tutkintapyynnön poliisirikosyksikköön sen jälkeen, kun MTV Uutiset uutisoi kahden poliisin tehneen itsemurhan työpaikallaan. Itsemurhat tapahtuivat presidentin virka-asunnolla ja Poliisihallituksen tiloissa.

Poha pyysi poliisirikosyksikköä tutkimaan, oliko poliisin henkilöstöstä joku tai jotkut paljastaneet salassapidettäviä kuolemansyyn tietoja MTV Uutisille Poliisihallituksen tiloissa tapahtuneesta itsemurhasta.

Kuolemantapaus sattui Espoon Otaniemessä sijaitsevassa Poliisihallituksen rakennuksessa 4. helmikuuta. MTV Uutiset uutisoi itsemurhasta 7. helmikuuta.

Rikosnimike Poliisihallituksen tekemässä tutkintapyynnössä oli virkasalaisuuden rikkominen. Asiaan osalliseksi oli kirjattu "tuntematon poliisi".

Poha pyysi poliisirikosyksikköä selvittämään MTV Uutisten jutussa julkaistujen tietojen alkuperää ja sitä, oliko joku poliisi paljastanut oikeudettomasti salassapidettäviä tietoja.

Poliisirikosyksikössä tehtiin asiassa esiselvitys, joka ei kuitenkaan johtanut esitutkinnan käynnistämiseen.

Ei syytä epäillä rikosta

Erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen päätti tänään, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa toimiteta. Ryynänen totesi päätöksessään, että esiselvityksen yhteydessä pyrittiin selvittämään mediassa julkaistujen tietojen alkuperää, mutta siinä ei onnistuttu.

– Julkaisussa tai muussa käytettävissäni olevassa aineistossa ei ilmoiteta tai muuten tule esiin, että poliisimies olisi paljastanut salassa pidettävää tietoa toiselle. Julkaisussa poliisin antamiksi kirjatut tiedot ovat yleisluonteisia. Käytettävissäni olevan selvityksen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä poliisimiestä virkasalaisuuden rikkomisesta, hän kirjoittaa päätöksessään.

MTV Uutiset kertoi omien tietojensa perusteella helmikuussa, että peräti kaksi poliisimiestä oli tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Ensimmäinen itsemurhista tapahtui viime marraskuussa tasavallan presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä. Toinen virkapaikalla tehty itsemurha tapahtui helmikuun alussa, kun korkea-arvoinen poliisimies ampui itsensä työpaikallaan Poliisihallituksessa.

Poliisimies käytti ampumisessa toisen poliisin virka-asetta, ei omaansa. Ase kuului toiselle Poliisihallituksen työntekijälle ja syyttäjällä onkin asiasta tutkinta, onko virka-asetta säilytetty oikein.

Poliisihallituksen tekemä tutkintapyyntö epäillystä virkasalaisuuden rikkomisesta koski vain kuolemantapausta, joka tapahtui Pohan tiloissa.