Helsingin ja Rauman telakoilla on nyt syytä hymyyn. Molemmat ovat saamassa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolta tilaukset kahdesta jäänmurtajasta.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto neuvottelee seuraavaksi Rauman ja Helsingin telakoiden kanssa neljän Suomessa rakennettavan jäänmurtajan yksityiskohdista.

– Nimet on toistaiseksi vain siinä paperissa, minkä presidentit ovat tehneet. Yhteisymmärryspöytäkirja on hoidettu siitä, että näitä laivoja Suomesta tullaan ostamaan. Nyt on sitten vuorossa hyvin intensiivinen, maksimissaan kahden kuukauden aika valmistella laivanrakennussopimukset Yhdysvaltojen rannikkovartioston kanssa, kertoo Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Kim Salmi.

Yhden jäänmurtajan rakentaminen vaatii noin tuhat henkilötyövuotta, joten meriteollisuus tarvitsee tuhansia uusia työntekijöitä.

Nopea aloitus tavoitteena

Niin Helsingissä kuin Raumalla uudet murtajatyöt pyritään aloittamaan viimeistään ensi vuonna.

Raumalla toivotaan rakentamisen alkavan vielä tämän vuoden puolella. Ensimmäisiä uusia jäänmurtajia halutaan valmiiksi vuonna 2028 ja yhden suurehkon murtajan rakentaminen vie yleensä yli kaksi vuotta.

– Jo tänä vuonna pitää olla ja hyvin pian liikkeellä valmistelevat toimenpiteet. Sehän tarkoittaa sitä, että yksityiskohdista on sovittava pian ja aloitettava rakentamiseen johtavat toimenpiteet, Rauma Marine Constructionsin (RMC) toimitusjohtaja Mika Nieminen pohtii.

Molemmat telakat ovat jo valmistautuneet tilauksiin.

– On käyty jo aikeisemmin läpi se tekninen malli, minkälainen laivamalli kokonaisuuteen kuuluu, joten suuren suuria asioita ei ole sopimatta, RMC:n Nieminen sanoo.

Myös Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie Group on tarjonnut Yhdysvaltoihin hyväksi havaitsemaansa jäänmurtajamallia.

Kaikin puolin hyvä diili

Murtajasopimukseen kuuluu se, että Yhdysvalloissa rakennetaan seitsemän uutta jäänmurtajaa ja suomalaisilla on mahdollisuus myydä osaamistaan rapakon taakse.

Harvinainen kuvio koetaan paljon ennemmin myyntimahdollisuudeksi kuin uhaksi kilpailuedun menettämisestä. Suomalaiset meriteollisuuden yritykset ovat pääsemässä etulyöntiasemassa Yhdysvaltojen laivamarkkinoille.

– Yleensä tällaisia valtion laivoja rakennetaan vain kotimaisin voimin. Ei tämä meille mikään huono juttu ole. Tästä hyötyy koko Suomen meriklusteri, Kim Salmi sanoo.

RMC:n Mika Nieminen muistuttaa, että Suomesta myydään nyt presidentti Donald Trumpin järjestämällä erityisluvalla jäänmurtajia markkinaan, joka tavallisesti on suljettu. Yhdysvaltain lainsäädäntö estäisi tavallisesti jäänmurtajakaupat ulkomailta.

Yhdysvalloissa rakennettavissa laivoissa RMC:n kumppanina toimii Bollinger-telakat.

– Emme siirrä osaamistamme Yhdysvaltoihin. Meidän kumppanina on telakka, joka osaa rakentaa laivoja ja joka on tehnyt jo satoja toimituksia Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle. Tässä tapauksessa rakennamme yhdessä toimitusketjua tämän yhden tuotteen ympärille, Nieminen kuvailee.

Myös Helsingin telakan omistava Davie Group toimii myös Yhdysvalloissa ja on ostamassa Teksasista ainakin yhden telakan jäänmurtajien rakentamista varten.