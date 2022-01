Jaakob Rissanen kertoo, millaista on tehdä työksi lyhyitä videoita: "TikTok ei maksa mulle sentin senttiä"

TikTok on lyhyiden videoiden tekoon ja julkaisemiseen räätälöity sovellus, jota käyttää maailmanlaajuisesti yli miljardi ihmistä.

Valtaisa yleisöpotentiaali on tehnyt osasta videonikkareita julkkiksia. Suomalaisista tiktokkaajista suosituimpia ovat siivousvideoita tekevä Auri Kananen ja vatsastapuhuja Sari Aalto, joilla on kummallakin 4–5 miljoonaa seuraajaa.

Myös 20-vuotiaalle Jaakob Rissaselle TikTok on työ. Rissasella on palvelussa yli 100 000 seuraajaa. Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut sometähti kertoi, että videoiden teko on luovaa mutta välillä raskasta työtä. Innostusta pitää toisinaan hakea muiden videoista ja kuumimmista puheenaiheista.