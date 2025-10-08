Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan-kampus on tänään suljettu uhkauksen vuoksi.

Koulun tietoon tuli, että opiskelija oli julkaissut Tiktok-palvelussa tappouhkauksen. Uhkaus ei kohdistunut suoraan oppilaitokseen.

Poliisi sai ilmoituksen uhkaavasta videosta puoli yhdeltätoista aamupäivällä korkeakoulun henkilöstöltä.

Ammattikorkeakoulun viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen kertoo, että ei ole itse nähnyt videota, mutta siinä esitettiin yleinen tappouhkaus.

– Tiedossani ei ole, että ketään yksittäistä ihmistä olisi mainittu.

Pukkila-Nupposen mukaan uhkauksen esittämisestä epäilty opiskelija kävi tänään kampuksella, vaikka hänen kulkuoikeutensa oli jo peruttu.

– Käynnin aikana ei tapahtunut mitään uhkatilannetta. Hän ei ollut enää kampuksella, kun päätös kampuksen sulkemisesta tehtiin.

Poliisi kertoi tarkastavansa oppilaitoksen tilat ja tutkii asiaa laittomana uhkauksena.

Lue myös: Mies rikkoi poliisiauton ikkunat Turussa