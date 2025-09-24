Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittaa torstaina kohutun Tiktok-sopimuksen, lähde Valkoisesta talosta kertoo uutistoimisto Reutersille.

Sopimuksen on määrä estää kiinalaisomisteisen sovelluksen sulkeminen Yhdysvalloissa. Valkoinen talo kertoi alkuviikosta, että sovelluksen uuteen hallitukseen tulisi seitsemän jäsentä, joista kuusi olisi amerikkalaisia. Sovelluksen algoritmejä ohjaisivat yhdysvaltalaiset.

Tiktokin omistaa kiinalaisyhtiö Bytedance, ja kiinalaisomisteisuus on herättänyt huolta nimenomaan Yhdysvalloissa. Tätä varten edellinen presidentti Joe Biden kirjoitti jopa lain, että sovellus kiellettäisiin Yhdysvalloissa, jos omistajuuteen ei saada muutoksia.

Nyt Yhdysvaltojen teknologiajätti Oracle ja pääomasijoitusyhtiö Silver Lake olisivat ostamassa Tiktokista osuuden Bytedancelta.

Yhdysvalloissa on pelätty, että Kiina voisi käyttää Tiktokia vakoiluun.