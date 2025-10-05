Alaskalainen kiipeilijä, some-vaikuttaja Balin Miller on menehtynyt pudottuaan kalliolta Yosemiten kansallispuistossa.

23-vuotias Miller striimasi kiipeämistään ylös El Capitan -kallioseinämää pitkin suorassa lähetyksenä TikTokin kautta. Asiasta uutisoi BBC.

Putoamisen syy ei ole tarkkaan tiedossa. Millerin veli Dylan on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että Miller oli kiipeilemässä köysi turvanaan yksin 730 metrin korkeudella. Veljen mukaan Miller oli jo onnistunut kiipeämään ylös ja hän oli vetämässä varusteitaan ylös, kun hän putosi.

Tapausta todistaneen valokuvaaja Tom Evansin mukaan Miller yritti vapauttaa kiven rakoon juuttunutta reppuaan.

Millerin putoaminen oli kolmas kansallispuistossa kuolemaan johtanut tapaus tämän vuoden aikana. Kesäkuussa 18-vuotias nuori menehtyi kiivettyään toista kalliomuodostelmaa ylös ilman köyttä. Elokuussa 29-vuotias retkeilijä menehtyi, kun suuri oksa osui häntä päähän.