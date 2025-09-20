Sopimus Tiktokin toiminnan jatkamisesta Yhdysvalloissa voitaisiin allekirjoittaa "lähipäivinä", kertoo Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt Fox Newsille .
Leavitt sanoo olevansa sataprosenttisen varma siitä, että Yhdysvallat ja Kiina ovat päässeet sellaiseen sopimukseen, joka estää Tiktokin sulkemisen Yhdysvalloissa. Valkoisen talon mukaan sovelluksen uuteen hallitukseen tulisi seitsemän jäsentä, joista kuusi olisi amerikkalaisia. Sovelluksen algoritmejä ohjaisivat yhdysvaltalaiset, Leavitt sanoi. Kiina ei ole kommentoinut tietoja lauantai-iltaan mennessä.
Yhdysvallat on jo pitkään pyrkinyt saamaan Tiktokin toiminnot pois sen kiinalaiselta emoyhtiöltä ByteDancelta kansallisen turvallisuuden takia. Yhdysvalloissa on pelätty, että Kiina voisi käyttää Tiktokia vakoiluun.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat puhelimitse perjantaina muun muassa Tiktokin toiminnasta. Trump kertoi keskusteluissa Tiktokista "tapahtuneen edistystä". Kiinan valtiollisten medioiden mukaan Xi sanoi puhelun jälkeen, että ratkaisuun tulisi päästä markkinoiden säännöillä.