Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen, jolla on määrä edistää Tiktok-sovelluksen Yhdysvaltain toimintojen myyntiä yhdysvaltalaisille omistajille.
Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat CNN ja New York Times.
Trump sanoi Valkoisessa talossa järjestetyssä allekirjoitustilaisuudessa, että hän on puhunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa asiasta. Trump antoi ymmärtää, että Xi on näyttänyt kaupalle vihreää valoa.
Kaupalla on määrä pyrkiä välttämään alkujaan kiinalaisen Tiktokin sulkeminen Yhdysvalloissa.