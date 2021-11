Siivouskuningatar Auri taas otsikoihin maailmalla – siivosi "Euroopan likaisimman talon"

Toisin kuin valtaosa muista ihmisistä, on maailmassa ainakin yksi ihminen, joka kertoo rakastavansa siivoamista. Hän on suomalainen siivouskuningatar Auri.

Auri Kananen on jo parin vuoden ajan siivonnut tuntemattomien törkyiseen kuntoon päässeitä koteja ilmaiseksi. Mitä likaisempi kohde, sitä hauskempaa siivoaminen hänestä on. Siivousurakoista hän jakaa videoita sosiaalisessa mediassa. Instagramissa Aurilla on lähes 750 000 seuraajaa ja TikTokissa suomalaisnaisella on hurjat 5,1 miljoonaa seuraajaa.