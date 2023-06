Jääkiekkoliiton syrjinnän vastaisissa toimissa havaittiin useita puutteita – rasistisesti kohdellun juniorin tapauksessa erikoisia käänteitä

Valtuutettu linjaa lausunnossaan, ettei syrjintä kuulu urheilun autonomian piiriin. Ottelun erotuomarit eivät reagoineet pelaajan tai valmennuksen mainitsemaan rasistiseen solvaukseen, koska he eivät olleet voimassa olleiden liiton ohjeistusten nojalla velvoitettuja toimimaan ilmoitusten perusteella.

Liiton väite ohjeista ja koulutuksesta perätön

Jääkiekkoliitto esitti yhdenvertaisuusvaltuutetulle toimittamassaan vastineessa, että sillä on ollut ohjeistusta ja koulutusta erotuomareille tilanteisiin, joissa näille kerrotaan rasistisesta häirinnästä ottelun aikana, vaikka tuomarit eivät olisi sitä itse todistaneet.

Onko ottelun sujuvuus rasismin selvittämistä tärkeämpää?

– Lähtökohta on se, että ei me voida sellaista sarjatoimintaa pyörittää, missä milloin tahansa minkä tahansa hetken tullen joukkueen valmentaja yksistään vain päättäisi, että nyt pannaan pelit seis. Siellä on muut jäävuorot ja muut ottelut tulossa, ei tästä mitään sirkusta voida tehdä valitettavasti, Antila kommentoi MTV Urheilulle 1.12.2022 julkaistussa artikkelissa.