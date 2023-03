Rikkoiko Jääkiekkoliitto lakia? Näin edetään – pöydällä äärimmäinen vaihtoehto

"Ei mitään epäselvyyttä"

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu on oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana myös todennut, että tämän säädöksen soveltumisessa tähän asiaan ei ole mitään epäselvyyttä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan Jääkiekkoliiton antama kolmen ottelun toimitsijakielto on kielletty vastatoimi yhdenvertaisuuslain nojalla. Myös yhden ottelun toimitsijakielto on vastaavalla tavalla yhdenvertaisuuslaissa kielletty vastatoimi. Mainittua säädöstä koskeva tulkintakäytäntökin on siten päivänselvää, vaikka oikeusturvalautakunta väittää toisin.