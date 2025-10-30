Martin Necas ja Colorado Avalanche ovat solmineet peräti kahdeksan vuoden jatkosopimuksen. Se ulottuu kauden 2033–24 loppuun.
Martin Necasin, 26, mammuttimainen Colorado-jatkosopimus on arvoltaan 92 miljoonaa dollaria, raportoivat muun muassa TSN ja Sportsnet. Tshekkiläisen tähtihyökkääjän keskikausiansiot ovat uudessa kontrahdissa 11,5 miljoonaa dollaria.
Necas siirtyi kesken viime kauden Carolina Hurricanesista Mikko Rantasen tilalle Colorado Avalancheen osana kolmen joukkueen kauppaa. Rantasen osoite vaihtui tuolloin Coloradosta Carolinaan, josta hän jatkoi myöhemmin Dallas Starsiin.
Necas on värkännyt tällä kaudella 11 otteluun 13 (7+6) tehopistettä.
Toistaiseksi tehokkaimmalla NHL-runkosarjakaudellaan 2022–23 Necas naputteli Carolinassa 71 pinnaa.