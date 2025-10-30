Jukka Rautakorven mukaan jääkiekon SM-liigaan on kaivattu muutoksia jo pitkään.
Viime päivien kuuma peruna on ollut jääkiekon SM-liiga, jossa puhaltavat muutoksen tuulet. Pitkän linjan valmentaja Jukka Rautakorpi tiedostaa muutoksen tarpeen.
– Haasteet, jotka ovat tulleet esiin vahvasti, eivät ole uusia. Valmentajan näkökulmasta sanoisin, että vihdoinkin, Rautakorpi kommentoi MTV Urheilulle Suomen olympiakomitean järjestämässä mediatilaisuudessa keskiviikkona.
SM-liigassa urallaan yli 20 kautta valmentaneen ja Tapparassa mestaruuden keväällä 2003 voittaneen Rautakorven mukaan muutospainetta on ollut jo pidemmän aikaa.