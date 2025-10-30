NHL:ssä pelaava Dallas Stars on hankkinut suomalaishyökkääjä Samu Tuomaalan riveihinsä.
Tuomaala siirtyy Dallasin Philadelphia Flyersista. Toiseen suuntaan pelaajakaupassa siirtyy puolustaja Christian Kyrou.
22-vuotias Tuomaala pelaa kolmatta kauttaan Pohjois-Amerikassa. Hän on tehnyt 120 AHL-ottelussa 75 tehopistettä.
Tällä kaudella Tuomaala on jäänyt pisteittä kolmessa pelaamassaan ottelussa. Tuomaala on Philadelphian kakkoskierroksen varaus kesältä 2021.
Tuomaala jatkaa kauttaan AHL-seura Texas Starsin riveissä. Tuomaala on jo Dallasin kahdeksas suomalainen sopimuspelaaja. Hänen lisäkseen Dallasilla on voimassa olevat sopimukset Roope Hintzin, Emil Hemmingin, Arttu Hyryn, Miro Heiskasen, Esa Lindellin ja Niilopekka Muhosen kanssa.
Philadelphian organisaatioon siirtyvä Kyrou, 22, on pelannut tällä kaudella neljä peliä ilman tehopisteitä. Hän on pelannut AHL:ssä 97 peliä tehden 38 pistettä.