Pelicans-juniori kertoi itkien rasistisesta solvauksesta – Jääkiekkoliitto tyrmistytti pelin jälkeen: "Ei tämä voi olla oikeusvaltiossa mahdollista"

Välikohtaus tapahtui marraskuun alkupuolella pelatussa nuorten jääkiekkojuniorien ottelussa. Pelicansin juniorijoukkueen pelaaja oli saamassa kahden minuutin rangaistuksen ryntäyksestä, ja pelitilanteen jälkeisessä sananvaihdossa vastustajajoukkueen pelaaja solvasi Pelicansin jäähyn saanutta pelaajaa lahtelaisseuran mukaan rasistisesti. Junior-Pelicansin mukaan samaa pelaajaa oltiin edellisenä vuonna solvattu samalla tavoin kahdesti.

Pelicansin pelaaja luisteli rangaistuksen kärsittyään vaihtoaitioon joukkueen päävalmentajan mukaan kyyneleet silmissä ja kertoi, että häntä haukuttiin rasistisella solvauksella.

Pelicans-valmentaja varmisti, kuuliko hän oikein, minkä jälkeen hän päätti ohjeistaa pelaajansa pukukoppiin ja ottaa tuomarit puhutteluun.

Toinen tuomareista myönsi Pelicans-valmentajan mukaan kuulleensa rasistisen solvauksen, mutta hän ei osannut sanoa, kuka vastustajajoukkueen pelaajista oli sen huutanut. Valmentaja vaati sanojensa mukaan tuomariston selvittävän asian.

Ottelu keskeytettiin. Jääkiekkoliitto katsoi Pelicansin juniorijoukkueen keskeyttäneen pelin. Liiton kurinpitovaliokunnan päätöksen mukaan joukkueen valmentaja on erotuomarin selvityksen perusteella ilmoittanut, ettei joukkue jatka ottelua joukkueen pelaajaan kohdistuneen rasistisen kommentin vuoksi.

Kilpailusääntöjen mukaan valtakunnallisissa sarjoissa ei joukkue saa luovuttaa yhtään ottelua. Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta määräsi Junior-Pelicansille asiasta 1 000 euron sakon ja "keskeyttämispäätöksen tehneelle" vastuuvalmentajalle kolmen ottelun toimintakiellon.

Vastustajajoukkuetta tai sen pelaajaa ei rangaistu. Päätös on tyrmistyttänyt laajalti.

"Laitatteko minulle välittömästi sääntökohdan?"

Pelicansin valmentaja tulkitsee tapausta Jääkiekkoliittoon nähden jyrkästi eri tavalla. Valmentajan näkemyksen mukaan Jääkiekkoliiton ratkaisu perustuu "valheelliseen ja virheelliseen tuomariston raportointiin".

– Minä en ole missään vaiheessa ilmoittanut, että minä keskeytän pelin. Olen ilmoittanut, että pelaajat ovat kopissa niin kauan, kunnes tuomarit tekevät toimenpiteet ja kertovat minulle, miten asia selvitetään, valmentaja sanoo MTV Urheilulle.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila vastaa, miten tähän tulkintaan on päädytty:

– Meillä on ihan selkeät säännöt. Joukkueen pitää aina olla valmis jatkamaan ottelua. He ovat kesken ottelun marssittaneet joukkueen pukukoppiin ja kieltäytyneet jatkamasta ottelua, Antila sanoo.

– Joukkueella tai valmentajalla ei ole subjektiivista oikeutta tähän. Jos jotain tapahtuu, ne asiat selvitetään jälkikäteen. He ovat kollektiivisesti kieltäytyneet jatkamasta ottelua ja esittäneet ehtoja, jotka eivät kuulu siihen tilanteeseen. Tuomarilla ei ole edes mahdollisuutta ruveta sellaista kesken ottelun tekemään.

Pelicansin valmentajalla on Antilalle lujaa sanottavaa.

– Jos kilpailupäällikkö kommentoi, että meillä ei ole oikeutta vaatia tuomareita puuttumaan asioihin, niin laitatteko minulle välittömästi sääntökohdan, jossa se kielletään rasistisen huutelun osalta? Haluan nähdä, jos siellä on sääntö, että valmentaja ei voi missään tilanteessa kyseenalaistaa yhtään mitään. Säännöissä on sitten helvetin iso ongelma.

Tuomaristo toimi väärin

On käynyt ilmi, että tuomariston toiminta ottelussa ei ollut kaikilta osin sääntöjen mukaista.

– Jos tuomareille käy selväksi, että peliä ei aiota jatkaa, heidän pitää tuomita joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. Se lukee pelisäännöissä. Ottelupöytäkirjasta voidaan nähdä, että sellaista ei olla vihelletty meille. Pitää myös antaa viiden minuutin aikaraja, jossa peliä pitää jatkaa, Pelicans-valmentaja sanoo.

Pirkka Antila myöntää, että näin olisi kuulunut sääntöjen mukaan edetä.

– Tuomari on tässä kohtaa toiminut väärin, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Pelicans on kollektiivisesti ilmoittanut, että emme jatka ottelua, ja asettaneet sille ehdot, joita ei voi täyttää. Silloin he eivät olleet halukkaita enää jatkamaan ottelua.

Valmentajan mukaan tuomaristo ei ilmoittanut Pelicansille pelin keskeyttämisestä.

– He eivät olleet antamani ripityksen jälkeen enää missään vaiheessa kontaktissa minuun, vaan lähtivät toimitsija-aitioon, kirjoittivat kellonajoista päätellen raportin siinä, minkä jälkeen he menivät suoraan omaan pukusuojaansa.

"Iso oikeusturvani rikkominen"

Kummastuttavaa on, että Jääkiekkoliiton raportin mukaan kumpikaan tuomari ei kuullut pelin aikana rasistisia huuteluita, vaikka Pelicans-valmentajan mukaan toinen tuomareista oli myöntänyt hänelle kuulleensa solvauksen.

Vastustajan pelaaja on väittänyt kutsuneensa Pelicansin pelaajaa rasistisen nimityksen sijaan ”pelleksi”. Jääkiekkoliiton mukaan asiassa on sana sanaa vastaan.

Rangaistus oli Junior-Pelicansin ja valmentajan kannalta kova: 1 000 euron sakot seuralle sekä luotsille kolmen ottelun toimintakielto.

– Minä, joka puolustan pelaajaani, joka joutuu tällaisen paskan kohteeksi kolmatta kertaa, minä saan siitä sanktion. Siinä on iso oikeusturvani rikkominen ja iso ristiriita omien arvojeni sekä maailmanlaajuisten arvojen kanssa. Eivät Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt tai mitkään säännöt voi mennä ihmisoikeuksien edelle. Ei missään tilanteessa.

– Jääkiekkoliitto on päättänyt näköjään, että he ovat tuomarien puolella. Tuomareilla ei riitä munaa niin sanotusti nostaa kättä ylös virheen merkiksi.

Valmentaja kertoo sanoneensa joukkueensa pelaajille, että asia viedään loppuun asti. Hän vahvistaa, että suunnitelmana on jatkokäsittely urheilun oikeusturvalautakunnassa.

– Minun selkäni pysyy suorana. Minä pystyn olemaan sanojeni takana. Minulla on myös todistajia, jotka on ohitettu täysin.

– Ei tämä vain voi olla oikeusvaltiossa mahdollista!

"Minä tiedän tasan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut"

Antila paikoin tuhahtaa, kun hänelle on alustamassa kysymystä valmentajan eriävistä näkemyksistä.

– Hän voi sanoa, mitä sanoo, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Minulla on erotuomarin raportit, ja minä tiedän tasan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut, Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö lataa.

Mikä olisi Jääkiekkoliiton mukaan ollut oikea tapa reagoida, kun pelaaja kertoo kuulemastaan rasistisesta solvauksesta?

– Toimintamalli olisi ollut se, että riittää, että siitä huomautetaan, ja ottelun jälkeen erotuomari kertoo meille, että tällaista kerrottiin. Se ei kelvannut tälle valmentajalle, Antila sanoo.

Jääkiekkoliiton mukaan nykyiset säännöt ovat siis paikallaan, eikä ottelua voida lähteä keskeyttämään siinäkään tapauksessa, että pelaaja järkyttyy, kun häntä ollaan solvattu rasistisesti.

– Lähtökohta on se, että ei me voida sellaista sarjatoimintaa pyörittää, missä milloin tahansa minkä tahansa hetken tullen joukkueen valmentaja yksistään vain päättäisi, että nyt pannaan pelit seis. Siellä on muut jäävuorot ja muut ottelut tulossa, ei tästä mitään sirkusta voida tehdä valitettavasti, Antila kommentoi.

– Asia on vakava, pitää suhtautua vakavasti ja nämä kaikki käsitellään niin kuin tämäkin tapaus, mutta tapa, jolla he ovat yrittäneet saada asiaa hoidettavaksi, on täysin väärä.

Valmentajalla on kuitenkin toiminnalleen vankat perustelut. Hän muistuttaa, että rasismitapaus oli hänen pelaajansa kokemana jo kolmas.