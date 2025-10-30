SM-liigassa pelaava Helsingin IFK on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen kanadalaishyökkääjä Sean Joslingin kanssa.

Josling siirtyy Helsinkiin Slovakian pääsarjassa pelaavan HK Dukla Trencin riveistä. Hän on tehnyt alkukaudella 13 ottelussa kuusi (2+4) tehopistettä.

– Sean on luontainen maalintekijä ja hänellä on erinomainen laukaus. Vahvana ylivoimapelaajana hän tulee olemaan hyvä lisä meidän erikoistilannepelaamiseemme. Seanilta löytyy perinteistä pohjois-amerikkalaista suoraviivaisuutta, mitä kaipaamme hyökkäykseemme, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen kommentoi seuran tiedotteessa.

Käynnissä oleva kausi on oikealta ampuvalle Joslingille uran toinen Euroopan kiekkokaukaloissa. Viime kaudella hän teki Slovakiassa 54 ottelussa 28 maalia ja 58 pistettä.

Ennen Eurooppaan tuloa hän on pelannut 202 ECHL-ottelua ja 27 AHL-ottelua.