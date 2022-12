Kommentti: Jääkiekkoliitto, näinkö reagoitte, kun kerrotaan rasistisesta solvauksesta? Pirkka Antilan kommentit järkyttävät

Marraskuun alkupuolella pelatussa junioriottelussa Pelicansin pelaaja kuuli vastustajajoukkueen pelaajalta rasistisen solvauksen sen jälkeen, kun hänelle oltiin antamassa rangaistusta ryntäämisestä. Pelicansin pelaaja kertoi itkien kuulemastaan rasistisesta huudosta joukkueensa päävalmentajalle, minkä jälkeen valmentaja ohjeisti pelaajansa pukukoppiin ja pyysi tuomaristoa selvittämään tilanteen. Samaa pelaajaa oltiin Junior-Pelicansin mukaan solvattu rasistisesti otteluissa aiemmin jo kaksi kertaa edellisenä vuonna.

Pelicansin katsottiin keskeyttäneen ottelun – vaikka tulkinta on kyseenalaistettavissa – ja lahtelaisia rangaistiin kohtuuttomalta tuntuvalla tavalla: Junior-Pelicans sai 1 000 euron sakot ja juniorijoukkueen päävalmentaja kolmen ottelun toimintakiellon. Vastustajajoukkuetta tai sen pelaajaa ei rangaistu.

Harri Nummelankaan väite ei kestä kriittistä tarkastelua

Liitto katsoi, että rasismiväitteessä oli sana sanaa vastaan. Vastustajajoukkueen pelaaja oli väittänyt kutsuneensa Pelicansin pelaajaa rasistisen ilmauksen sijaan "pelleksi".

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo MTV Urheilulle, että liiton kurinpito on "esitetystä syytöksestä tiedon saatuaan tutkinut käytettävissä olevilla keinoilla parhaan kykynsä mukaan mitä asiassa on tapahtunut".

– Sen jälkeen meidän kurinpitomme on selvityksensä pohjalta tehnyt ratkaisunsa.

Väite tutkimisesta "käytettävissä olevilla keinoilla parhaan kyvyn mukaan" ei kestä kriittistä tarkastelua, kun useista lähteistä saatujen tietojen mukaan tapauksessa on jätetty kuulematta Jääkiekkoliitolle nimien kera ilmoitettuja todistajia – mukaan lukien solvattu pelaaja ja muut pelaajat, jotka rasistisen solvauksen olivat paikalla kuulleet.

Todellisesta rimanalituksesta vastasi kuitenkin Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila. Kun hänelle oli alustamassa kysymystä Pelicans-valmentajan kokemasta, hän älähti, että kyseinen valmentaja "voi sanoa, mitä sanoo, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Minulla on erotuomarin raportit, ja minä tiedän tasan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut."

Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä paikalla ollut valmentaja, siis hyvinkin oleellinen osapuoli tapauksessa, sanoo? Sen sijaan Antila korottaa itsensä kaikkitietävään jumalasemaan. Huomattavan pöyhkeää kommentointia liiton kilpailupäällikön asemassa olevalta henkilöltä.

Antilan viittaama tuomariston raportointikin herättää kysymyksiä. Pelicans-valmentajan mukaan toinen tuomareista nimittäin myönsi hänelle kuulleensa rasistisen solvauksen, mutta myöhemmin hän oli tämän liiton selvityksessä kiistänyt. Kyseiselle keskustelullekin on ollut todistaja, jota liitto ei ole Junior-Pelicansin mukaan kuullut.

Liitolle on riittänyt kuulla toisen joukkueen pelaajaa, joka on kiistänyt rasistisen solvauksen – eikä useammilla todistajilla ole ollut väliä. Antila on vastannut Junior-Pelicansille kirjallisesti menettelyjen todistajien kera "kuuluvan käräjäoikeuteen".

Nyt riittää, kun rasistisen solvauksen tehnyt pelaaja kiistää tekonsa ja asia on lakaistu maton alle.

Antila, puhut sirkuksesta?

Jalkapallossa kotoisessa Veikkausliigassakin tuomarit ovat hyväksytysti keskeyttäneet otteluita, kun on kuultu rasistisia solvauksia. Antilan kommentoinnin perusteella jääkiekossa ei olisi tällaiseen varaa.

– Siellä on muut jäävuorot ja muut ottelut tulossa, ei tästä mitään sirkusta voida tehdä valitettavasti.

Asia ei ole toisin sanoen Antilan mukaan niin tärkeä. Ja vertaat tätä todella sirkukseen, kun junioripelaaja on kertonut kuulemastaan rasistisesta solvauksesta itku kurkussa ja kyse on seuran mukaan jo kolmannesta kerrasta, kun pelaajaa on solvattu?

6:17 Arkistovideo: erotuomari Mohammad Al-Emara on saanut arvostusta rasismin vastaisesta työstään jalkapallokentillä.

Junior-Pelicans aikoo anoa urheilun oikeusturvalautakunnan käsittelyn. Päätös on tärkeä, kun nyt taho, joka kärsii, on se, joka reagoi tiukasti kuultuun rasistiseen huuteluun.

Vakavaa suhtautumista epäasialliseen käytökseen?

Jämerää kannanottamista väistelevä ja yleisluontoiseen puheeseen pääosin nojaava Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoi, että suomalaisessa jääkiekossa ei ole sijaa epäasialliselle käyttäytymiselle ja moiseen suhtaudutaan vakavasti.

– Epäasialliseen käyttäytymisen pois kitkemiseksi meidän ensisijainen toimintamallimme on luonnollisesti laaja-alainen kasvatustyö, mitä me teemme. Suomalaisessa jääkiekossa on selkeästi määritelty hyvin vahva arvopohja, jossa kaikkein tärkein arvo on kunnioitus, millä viitataan siihen, että kunnioitetaan kaikkia lajitoimijoita, toimivat he sitten missä roolissa tahansa tämän lajin piirissä.

Vaikka kasvatustyötä tehdään, arvotyöltä lähtee pohjaa, kun ruoria on ohjaamassa merkittäviä toimijoita, joiden operoinnista epäasialliseen käyttäytymiseen vakavasti suhtautuminen ei heijastu.

Lisäesimerkki lähihistoriasta: Kun Junior-Pelicansista kerrottiin pelaajan aikaisemmassa tapauksessa ottelussa kuulemasta rasistisesta solvauksesta, liiton kurinpidosta vastattiin ylimalkaisesti, että "ikävää, että hän on kokenut kokeneensa". Ja se siitä.

Solvatun Pelicans-pelaajan isä kiteytti kärjistäen, mistä on kyse.

– Aiemminkin medialle on annettu juttuja, että aina kaikkeen puututaan eikä mitään hyväksytä, mutta todellisuudessa mitään ei oikeasti tapahdu.