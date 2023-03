Jääkiekkoliitolta hämmentävä päätös pudotuspelien alla – pettynyt seurapomo kiteyttää yhteiset tunnot: "Mikä järki siinä on?"

Seurat hämillään

– En osaa sanoa, mistä päätös on tullut. Se tuli niin nopeasti ja yllättäen. Olisin toivonut, että olisi käyty keskustelua Mestiksen ja seurojen kesken tällaisesta linjauksesta.

– Se on kuitenkin bisneksen ydin, että tätä tehdään yleisölle. Kyllä meidän pitäisi pystyä palvelemaan halliin tulijaa samaan tapaan kuin kotisohvilla jääviä, jotka katsovat C Moren lähetystä, jossa näkyvät ne hidastukset. Ne ovat oleellinen osa tapahtumaa. Samaan tapaan kuin maalihidastuksetkin, Partanen sanoo.

Partasen mukaan muissa Mestis-seuroissa kanta asiaan on yhteneväinen. Ihmetystä aiheuttaa muun muassa se, että päätös tehtiin kesken kauden. Yleensä linjauksia tehdään kausi kerrallaan.

– Samaa mieltä ovat he, ketkä oman mielipiteensä ovat ilmaisseet. Monella on sama kysymys, että mikä järki siinä on.