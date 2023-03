Liigassa on jaettu pelikieltoja viimeisen viikon aikana neljä kappaletta. Kurinpitodelegaation päätökset ovat nostaneet kovan äläkän laji-ihmisten parissa.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on ollut tyytyväinen kurinpitoelimen toimintaan.

Myös KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen on ottanut kurinpitoelimen päätökset vastaan mukisematta, mutta haluaisi nähdä korjausliikkeen niin ikään tilannehuoneen toiminnassa.

Kurinpidon käsittelyyn on edennyt viikon aikana yhdeksän tapausta, kenties puhuttavimpana Tapparan Casimir Jürgensin poikittainen maila KooKoon Axel Ottossonin niskaan. Tilannehuone arvioi, että kurinpidon ei ole syytä tarkastella tapausta, vaikka se lopulta eteni kurinpidon käsiteltäväksi – vasta KooKoon pyynnöstä. Tilanteesta lätkäistiin lopulta myös yhden ottelun pelikielto.

Sahlstedtilla on ehdotus prosessin parantamiseksi.

"Ei ole hevon p*******n järkeä"

Sahlstedt nostaa esiin, että erilaiset tapaukset eivät ole rangaistusten suhteen samalla viivalla. Keskustelu pelikielloista on hänen mukaansa jossain määrin vääristynyttä.

– Yleisestä keskustelusta unohdetaan täysin sellainen asia, että meillä on Liigassa yksi rangaistus täysin omassa kategoriassaan – se on päähän kohdistunut taklaus.

Päähän kohdistuneet taklaukset on haluttu kitkeä pois, ja sen takia niistä annetaan isoja rangaistuksia. Sahlstedtin mielestä tätä pitäisi tarkastella uudestaan.

– On ajettu kurinpitodelegaatio todella pahaan paikkaan. Vika on siinä, että liigan hallitus on joitain vuosia sitten tehnyt päätöksen, joissa päähän kohdistuneista taklauksista pitää antaa kovia pelikieltoja.