Suomalaiskiekkoilija sairastui rajusti – "Ymmärrän, jos joku ei halua puhua tästä julkisesti"

Jääkiekkoilija Kalle Valtola sairastui vajaa vuosi sitten Crohnin tautiin. Vastoinkäyminen vei kiekkoilijalta kokonaisen pelivuoden, mutta nyt tilanne on valoisa. Turkulaislähtöinen urheilija haluaa puhua kroonisesta sairaudestaan avoimesti, jotta samassa tilanteessa olevat näkevät, ettei kyseessä ole maailmanloppu.

Valtola, 29, on Turun Palloseuran kasvatti. Hän oli juniorikiekkoilijana erittäin lupaava. Valtola mätti TPS:n U18-joukkueessa aikanaan 58 pistettä 48 otteluun. Raumallakin kiekko-oppia imenyt kiekollinen puolustaja takoi kaudella 2017–2018 TUTO-paidassa Mestiksen silloisen puolustajien piste-ennätyksen (14+32=46).

Superkausi toi palkintona SM-liigadiilin. KooKoossa visiitti jäi kuitenkin reilun kauden mittaiseksi. Odotukset olivat kovia, mutta potentiaali ei puhjennut täyteen loistoonsa.

– Aika Liigassa meni mielestäni kuitenkin ihan ok. Ammattilaisuus on sellaista, että välillä tapahtuu. Siinä vaihtui Kouvolassa valmentaja ja toiminta muuttui. Jouduin vähän väliinputoajaksi, enkä sopinut suunnitelmiin. Uutta mahdollisuutta ei SM-liigassa vain tullut, Valtola muistelee MTV Urheilulle.

– Nyt ehkä osaa ajatella, etten ollut kuitenkaan ihan riittävän hyvä ominaisuuksiltani. Tietyt asiat tulivat vastaan.

Valtola lähti KooKoosta toisen kautensa alussa TUTOn kautta loppukaudeksi Allsvenskaniin. Sen jälkeen kokemusta on karttunut Slovakiasta ja viimeisimpänä Puolan liigasta. Puolassa Valtola juhli mestaruutta sekä Katowicen että Unia Oswiecimin paidassa.

– On päässyt näkemään paljon jääkiekon ulkopuoleltakin. Nämä ovat olleet tosi hyviä vuosia. Tämä on ollut todella paljon parempi ratkaisu, kuin että olisi jäänyt koko ajaksi vaikka Mestikseen. Liiga oli itselläni se suurin haave. Nyt on saanut kuitenkin tätä tehdä ammatikseen.

Kaudella 2023–2024 Valtola oli Unian tehokkain puolustaja. Kausi päättyi mestaruusjuhliin.

– Käytännössä kaikki tasokkaat Mestis-pelaajat ovat kärkinimiä myös Puolassa. Kärkijoukkueet ovat oikeasti hyviä. Joukkueissa saattaa olla toistakymmentä ulkomaalaista. Puolalaisia joukkueita ne ovat, mutta ulkomaista osaamista on todella paljon. Se on erilainen sarja kuin Mestis, koska Puolassa on kuitenkin aikuisia pelaajia. Kyseessä on täysin ammattilaissarja.

Sairastuminen pysäytti

Valtolan kiekkoura keskeytyi dramaattisesti vuosi sitten. Urheilija alkoi kärsiä loppukesästä kivuliaista vatsaoireista.

– Se alkoi vatsakrampeilla ja kivuilla. Siihen tuli sitten paljon muutakin, muun muassa se vessassa juokseminen, mikä on sairauteni yleisin ja tunnetuin oire.

Valtolan kantama sairaus on Crohnin tauti. Kyseessä on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus. Duodecimin Terveyskirjaston mukaan taudin yleisimpiä oireita ovat muun muassa vatsakivut, ripuli, väsymys, laihtuminen ja veriset ulosteet.

Matka diagnoosiin ja mielenrauhaan oli kuitenkin haastava. Ensioireet olivat pahimmillaan, kun Valtola oli jo kesän jälkeen palannut Puolaan.

– Tilanne oli aika ongelmallinen niin kauan, kun ei tiennyt, että mikä itseä vaivasi. Kesti kauan, että sain ylipäätään diagnoosin, juuri sen takia, kun olin Puolassa. Jos ihminen menee näillä oireilla Suomessa sairaalaan, niin osataan aika nopeasti sanoa, että kyseessä on Crohnin tauti.

Valtola pelasi 2010-luvun lopussa superkauden TUTOssa.jaakko.stenroos@gmail.com/All Over Press

Koko kiekkokausi 2024–2025 jäi sairastumisen takia väliin, mutta urheilu-uran jatkuminen ei ollut akuutissa vaiheessa Valtolan mielessä päällimmäisenä.

– Kun olen puhunut muiden samasta sairaudesta kärsivien kanssa puhkeamisvaiheesta, niin se näkemys on yhdistänyt, että ei siinä osaa ajatella urheilu-uraa. Ne oireet ovat puhjetessa niin rajut, että siinä miettii, että pystyisi ylipäätään elämään normaalisti.

– Tiesin kuitenkin etten tähän lopeta. Kun saatiin diagnoosit, lääkkeet ja muut, niin ajatus oli vain, että miten pääsee treenaamaan.

Valtola joutui syksyllä kestämään epätietoisuutta ja huolta.

– Se oli todella vaikeaa, kun englanti ei aina kaikilla ihan priimaa ole. Kun vihdoin sain diagnoosin, niin soitin heti Suomeen lääkärille. Välittömästi sen jälkeen iski rauha, kun pääsi selittämään asiat omalla äidinkielellä. Suomessa sairauden hoitamisessa ollaan paljon ratkaisukeskeisempiä, että kaikki järjestyy varmasti. Puolassa sanottiin vain, että "this is a big problem", Valtola kertaa.

Joulukuussa 2024 Valtola palasi diagnoosin saaneena Suomeen kesken kauden.

– Puolassa ei ollut oikein järjestelmää tämän taudin hoitamiseen. Suomessa saatiin kaikki asiat nopeasti järjestykseen. Heti kun sai riittävän lääkityksen, niin helpotti. Vointi on ollut parempi kuin vuosiin, siis jo ennen sairautta. Tuntuu, että se on kytenyt suolisto-ongelmien muodossa taustalla jo pitkään.

Valtolan mielestä suolistosairauksien ympärillä on vielä tabuleimaa. Hän haluaa kuitenkin viestiä Crohnistaan avoimesti.

– Ymmärrän, jos joku ei halua puhua tästä julkisesti, koska oireet voivat olla kiusallisia. Koen kuitenkin avoimuuden tosi tärkeänä. On tosi siistiä, miten vaikka Teemu Ramstedt on puhunut suolistosairauksista. Jos jollain muulla tällainen puhkeaa, niin haluan näyttää, että asiat järjestyy, eikä se ole mikään maailmanloppu.

"Elämä on nyt ihan normaalia"

Alkavalla sesongilla Valtola palaa Suomen kiekkokaukaloihin. Hän edustaa Mestiksen kärkiseuroihin kuuluvaa iisalmelaista IPK:ta. Kotimaassa pelaaminen on monen asian summa. Yhtenä vaikuttimena on Valtolan puolison työtilanne. Myös uusi elämä kroonisen sairauden kanssa painoi päätöksessä, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

– Sairauden puhjettua olen huomannut, että se ei ole niin tuttu asia muissa maissa, koska se on vaikuttanut yllättävänkin paljon, minkä verran on ollut kiinnostusta. Ei löytynyt sellaista paikkaa ulkomailta, mikä olisi kiinnostanut. Sekin vaikuttaa, että kaikki hoitaminen sujuu täällä mutkitta, kun kyseessä on tuore asia.

Valtola asuu perheineen nykyään Oulussa, joten Suomesta pelipaikkaa lähdettiin katsomaan pohjoisemmista seuroista. Myös ajatus SM-liigaan paluusta on nyt aiempaa, jos ei realistisempi, niin ainakin konkreettisempi.

– Iisalmi oli hyvä vaihtoehto, koska se on Mestiksessä ihan kärkiseuroja. Puolasta ei yksikään pelaaja pääse Suomen liigaan. Mestiksessä sitä liikennettä on. Siihen on ainakin mahdollisuus.

Pelaamaton vuosi ja Crohnin taudin akuutein vaihe ovat nyt voitettuja haasteita. Valtolan fokus on täysin tulevassa.

– Alkuvaihe on shokki, kun se tärähtää niin rajusti. Asiathan lopulta tämän kanssa järjestyvät, kun lääkitys löytyy. Elämä on nyt ihan normaalia, kiekkoilija päättää.