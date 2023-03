Puolivälierien kohutilanne nosti SM-liigan tilannehuoneen toiminnan tapetille – näin kurinpitopomo kommentoi: "Heillä on vastuu"

SM-liigan pudotuspelikevät on täydessä vauhdissa ja panokset kaukalossa ovat kovia. Pudotuspelien aikana on nähty jo useampi kyseenalainen tilanne, joita SM-liigan tilannehuone ja kurinpitodelegaatio ovat joutuneet tarkastelemaan.

Kurinpidon toiminta on noussut kevään korvalla tapetille ja kurinpitopäätökset ovat keränneet sosiaalisessa mediassa voimakastakin kritiikkiä. SM-liigan kurinpitodelegaation johtaja Sampo Liusjärvi kommentoi kurinpitoon kohdistuvaa kritiikkiä maltillisesti.

– Nämä tilanteethan ovat monesti sellaisia, että niihin on näkemyksiä puolesta ja vastaan. Asiat eivät monesti ole mitenkään yksiselitteisiä. Mitä painotetaan? Painotetaanko taklattavan vastuuta vai taklauksen vastaanottavan vastuuta? Jokaisella on erilaisia näkökulmia näihin tilanteisiin. Mitä puolta painottaa, se tietysti vaikuttaa ihmisten näkemykseen tilanneesta, mikä johtaa erilaisiin mielipiteisiin, Liusjärvi kommentoi MTV Urheilulle.

Yksi asia kurinpitoon liittyvissä keskusteluissa nousee usein pinnalle. Mikä on kurinpidon linja ja kuinka hyvin se pitää eri tilanteiden päätöksissä? Ovatko päätökset linjassa toistensa kanssa?

Osa SM-liigaa seuraavista katsojista on kritisoinut kurinpitoa paikoitellen voimakkaastikin linjattomuudesta. Sampo Liusjärvi painottaa, että kaikilla kurinpitodelegaation jäsenillä on selvä näkemys siitä, miten mahdolliset kurinpitotilanteet arvioidaan.

– Meille tekee kurinpitoa minä ja neljä muuta jäsentä. Meillä on sisäisesti selkeä linja siitä, miten tilanteet arvioidaan. Viitaten äskeiseen vastaukseeni, jos asioita painottaa toisella tavalla, sitten sitä voi joku pitää linjattomana, mutta meillä on kirkas linja siitä, miten näitä tilanteita arvioidaan, Liusjärvi toteaa.

Myös SM-liigan tilannehuoneen toiminta on joutunut kauden aikana kritiikin keskelle. Tuorein kritiikkivyöryn aiheuttanut tapaus nähtiin tiistaina, kun tilannehuone ilmoitti, ettei Tapparan Casimir Jürgensin KooKoon Axel Ottossonin niskaan kohdistunut poikittainen maila etene kurinpitokäsittelyyn.

KooKoo teki kuitenkin tilanteesta erillisen käsittelypyynnön, joten Jürgensin temppu tullaan sittenkin tutkimaan läpikotaisin kurinpidossa.

Toinen vastaavanlainen tilanne nähtiin syksyllä, jolloin Ilves joutui tekemään erillisen käsittelynpyynnön KalPan Hugo Gallet'n taklauksesta, joka ei tilannehuoneen kautta edennyt kurinpitokäsittelyyn. Ilveksen tutkintapyyntö osoittautui lopulta aiheelliseksi ja kurinpito antoi KalPan ranskalaispakille seitsemän ottelun pelikiellon.

Tilannehuoneen ja kurinpitodelegaation näkemykset eivät välttämättä aina kulje sataprosenttisesti käsi kädessä, mutta suuremmilta virheiltä on pääosin vältytty.

– Ei ole kautta, etteikö joku tilanne olisi ollut semmoinen, että olisimme halunneet sen ottaa käsittelyyn. Toisaalta sieltä tulee myös käsittelyyn tilanteita, joista ei pelikieltoa anneta. Tietysti on hyvä, että sieltä tulee myös tilanteita, joista ei pelikieltoa anneta. Sitä kautta muodostuu suurempi massa tilanteita ja linjaa sille, mikä on pelikiellon arvoinen ja mikä ei, Liusjärvi sanoo.

Liusjärven mukaan tällä kaudella vain todella harva tilanne on sivuutettu tilannehuoneen toimesta, vaikka delegaatio itse olisi halunnut tapauksen tutkia.

– Yksi tilanne tuli Ilveksen käsittelypyynnöstä. Puhutaan yhdestä tai kahdesta tilanteesta.

MTV Urheilu vieraili viime vuoden huhtikuussa SM-liigan tilannehuoneessa. Kuka tekee ratkaisut videotarkastuksen jälkeen?





Tilannehuone ja kurinpitodelegaatio pitävät kauden mittaan yhteisiä keskustelupalavereita, joissa voidaan antaa palautetta eri tilanteista. Kurinpitodelegaatio on myös ollut satunnaisesti yhteydessä tilannehuoneeseen yksittäisistä tilanteista.

– Joskus satunnaisesti olemme olleet sinne yhteydessä, että tämmöinen on tulossa. Se on kuitenkin oma yksikkönsä ja me olemme oma yksikkömme. Heillä on vastuu tehdä päätös siitä, tuleeko joku tilanne vai eikö se tule, Liusjärvi kertoo.

– Onhan se selvä, että jos jotain tilannetta ei ole käsittelyyn laitettu, ja se tulee tavalla tai toisella käsittelyyn ja me annamme siitä pelikieltoa, niin jokainen ymmärtää, että olisihan se ollut hyvä laittaa käsittelyyn, Liusjärvi painottaa.

"Totta kai se on ongelma"

Vilkkaan pudotuspelikevään aikana myös kurinpitodelegaatio on ollut tiuhaan työllistettynä. Pudotuspelien aikana on jaettu jo kolme pelikieltoa, kun HIFK:n Ilari Melart, Lukon Samuli Piipponen ja Pelicansin Anton Mylläri ovat saaneet sanktiot teoistaan.

KalPan Juuso Mäenpää ja KooKoon Charle-Edouard D'Astous ovat puolestaan selvinneet kurinpidon kynsistä ehjin nahoin.

D’Astousin tapauksen kurinpitopäätös nosti kuitenkin esiin suuren epäkohdan. KooKoon kanadalaispuolustaja selvisi pelikielloitta, koska kurinpitodelegaatio ei kyennyt videomateriaalien perusteella riittävällä varmuudella toteamaan, kohdistuiko taklaus valtaosin Tapparan Waltteri Merelää päähän ja millä voimakkuudella kyseinen pääkontakti tapahtui.

– Emme tietystikään voi antaa pelikieltosanktiota sellaisista tapauksista, joista ei ole näyttöä tai selvitystä. Se on tietysti selvä oikeusturvakysymys. Jos lisäsanktioita annetaan, niistä pitää olla video- tai muu näyttö siitä, että se on pelikiellon arvoinen teko.

– Tästä tilanteesta on jäänyt käytännössä vain toisen maalin takana olevan kiinteän kameran kuva, josta tietyllä tavalla tilanne näkyy, mutta on ruudulla niin äärimmäisen pieni. Siitä on mahdotonta tehdä riittävällä varmuudella johtopäätöksiä, Liusjärvi kertoo.

On siis hyvinkin mahdollista, että mahdollisesti pelikiellon arvoisesta tilanteesta ei voitu antaa sanktiota, koska tapauksesta tarjolla olleet kuvakulmat eivät tarjonneet riittäviä todisteita tapahtuman todellisista mittasuhteista.

Liusjärvi myöntää, että riittävien kuvakulmien puute aiheuttaa haasteita kurinpidolle – varsinkin kyseisessä tilanteessa.

– Totta kai se on ongelma. Tässä puhutaan kuitenkin kiekollisesta tilanteesta. Siinä on kiekko ollut syöttäjällä selkeästi alle puoli sekuntia ennen taklausta. Se on kamerakulmiin ja näihin liittyvä asia. Tämä on huomioitu ja kuvauksesta vastaaville tahoille on palautetta mennyt, Liusjärvi kertoo.